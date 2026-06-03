Решено: 3 вместо 4,09 евро партийна субсидия до края на годината

3 евро на глас да бъде партийната субсидия до края на годината прие Народното събрание. Досега тя беше осем лева или 4,09 евро. Това е и единствената от трите мерки на управляващите за бюджета, от която те не се отказаха.

Предложението мина със 136 гласа "за" от "Прогресивна България" и ДПС, 11 бяха против ("Възраждане"), а 55 се въздържаха (ГЕРБ, ДБ, ПП).

Решението на "Прогресивна България" удря най-много собствения ѝ джоб. Партията на Румен Радев получи подкрепата на 1 444 920 българи и по настоящия закон им се полагат 5 909 722,8 евро годишно. С орязването на субсидията ще вземат 1,5 млн. по-малко - 4 334 760 евро. Тъй като Радев игра на изборите в коалиция, сега ще трябва да раздели субсидията с мандатоносителите си - ПД "Социалдемократи", Социалдемократическата партия и Движение "Нашият народ".

Право на субсидия имат парламентарните формации и партиите, взели над 1% на изборите. Коалиции - само ако са влезли в Народното събрание. Така в новия мандат държавни пари ще вземат ПБ, ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане", плюс МЕЧ и "Величие".

Те са получили общо 2 861 232 гласа, за които държавата трябва да им разпредели 11 702 438,88 евро по настоящия закон, а по предложението на властта - само 8 583 696 евро, т.е. пестят се 3 118 742,88 евро годишно на бюджета.

Тези пари обаче се получават на четири равни транша годишно, а в този случай - след 19 април, когато бяха изборите. Така че формациите ще получат по 3/4 от тази субсидия. Това означава, че за 2026 г. те ще спестят на бюджета над 2,3 млн. евро.

Голям ще е ударът и за останалите формации не само заради намалената "цена" на гласа, но и заради краха на изборните им резултати. Вместо 1,774 млн. евро ГЕРБ и СДС ще трябва да си поделят 1,301 млн. евро. В предходния парламент са им се полагали 2,627 млн. евро. Най-малко ще загубят ПП-ДБ, които единствени повишиха резултата си. В 51-ия парламент са делили помежду си 1,415 млн. евро, а сега - при 3 евро на глас, сумата пада на 1,226 млн. евро.

Най-зле ще се отрази намаляването на "Възраждане", които, след като се тегли чертата, губят 2/3 от парите си - от 1,33 млн. падат на 413 хил. евро. ДПС ще вземе 692 хил. евро, вместо 1,146 млн.

13 419 738 евро са получили от държавата партиите и коалициите от 51-ото НС за година и половина мандат.

Предложението на ПБ е поредната корекция в държавната субсидия на партиите. През 2012 г. тя бе закована на 12 лева, след това бе намалена на 11 лв., а след проведения от Слави Трифонов референдум за много кратко през 2019 г. бе и левче на глас. Година по-късно обаче партиите си върнаха по-високата сума и досега получаваха по 8 лева на глас.

Сутринта управляващите се отказаха да вземат по две евро от пенсионер, но новите пенсии ще са без ковид бонуса. Решението първо обяви премиерът Румен Радев, който каза, че пенсиите и майчинството няма да се пипат. По-малко от час по-късно Проданов представи и конкретната идея на ПБ.

Под масиран натиск управляващите от „Прогресивна България" оттеглиха и предложението си за увеличаване на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро. Това пък стана вчера след разговор на Проданов с финансовия министър Гълъб Донев. Пресата започна още преди заседанието на бюджетната комисия вчера, която гледа бюджетните мерки на второ четене.