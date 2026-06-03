Министърът на отбраната: Имаме достатъчно въоръжение за F-16

Няма да се съкращават военнослужещи, за да се ограничат разходите

"Пакетите за въоръжение на самолетите F-16 бяха орязани още през 2019 г., за да се представи, че не са толкова скъпи. Реално с втория договор, който подписахме по време на служебното правителство, част от тях бяха възстановени. Американската страна ни дава разрешение по наше искане от миналата година да закупим 125 ракети. Каква е точната необходимост, е въпрос по закона за класифицирана информация. Но имаме достатъчно въоръжение." Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в Пловдив. Той присъства на откриването на изложението "Хемус 2026" заедно с колегата си Иван Василев и президента Илияна Йотова.

Стоянов заяви категорично, че няма да се съкращават военнослужещи, за да се ограничат разходите. "Ще се освободим от трайно незаети бройки. Ще направим и анализ, за да видим къде, как и по какъв начин можем да трансформираме част от администрацията", каза той. И посочи, че условието е да се намалят разходите за заплати с 10%, а не да има 10% съкращения в министерството.

За американските самолети на летище "Васил Левски" Димитър Стоянов обясни, че има решение да останат до края на юни. "Дали ще последва следващо искане с нова нота от американска страна, няма как да знам", каза той.

Министърът говори и за проекта за радари, започнат още при служебното правителство през 2022-2023 г. "Тогава цената беше коренно различна. Сега нуждите от отбранителна техника са коренно различни, пазарът е коренно различен, търсенето е коренно различно, така че цената с всеки изминал ден върви нагоре. Успели сме с евентуалния контрагент, който ще бъде доставчик на радарите, да запазим поне сегашната цена и да не се увеличава", обясни той. И уточни обаче, че в сравнение с 2023 г. сумата е набъбнала с 50 милиона.