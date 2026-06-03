От "Възраждане" предлагат да се реже от отбраната, не от пенсии и партии

Не от пенсии и субсидията на партиите, а от бюджета за отбрана да се спестят пари, за да се намали годишният дефицит, предлага депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев. В кратък коментар пред медиите в парламента той отправи критики към правителството на Румен Радев за това, че не прави обещаните реформи, а вместо това реже от нужни разходи, които така или иначе няма да покрият дефицита.

"Аз лично съм голям противник на разходите за отбрана. Обещанието ЕС да харчи 5% от БВП за отбрана е безумно - това не го прави нито Буркина Фасо, нито Беларус, нито Иран. Европейските либерални демокрации да харчат по 5% от БВП за отбрана е абсурд. Сега ще се изтърколят два месеца, ще се окаже, че половината общини са на водни режими, защото ВиК секторът е недофинансиран, другата половина ще са без ток, защото не сме инвестирали достатъчно в електропреносна мрежа", каза Димо Дренчев.

В понеделник депутатите на Радев предложиха три мерки за намаляване на дефицита - да не се осъвременяват ковид добавките към пенсиите, да се вдигне таванът на държавния дълг и да се намали партийната субсидия. От първите две се отказаха, а тази сутрин само приеха намаляването на парите за партиите от 4,09 евро на три, както и новите пенсионери да не получават ковид добавка.

"Не са жертви, управляващи са. Жертва ще стане цялото население на България, ако те не се стегнат и не започнат да правят реформите, за които имат мандат. Изключително мишкуване или кокошкарство е да кажат, че Народното събрание има нисък рейтинг и затова ще отрежат от партийната субсидия", каза още Дренчев.

От намаляването на партийната субсидия ще се спестят 2,3 млн. евро до края на годината. Засега дефицитът е 8,5 млрд. евро, обяви по-рано финансовият министър Гълъб Донев. Според Дренчев така "капка по капка" няма да се покрие дефицитът, а са необходими смели реформи.

"Краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни", каза Дренчев.

"Имам усещането, че управляващите изпадат в паника и започват да си търсят оправдания за бъдещи неуспехи. Има информация, че сега всички министри ще започнат да правят пресконференции, на които да обясняват колко тежко е тяхното наследство. Напомням, че спечелиха изборите със слогана "Можем, готови сме". Не виждам нито да са готови, нито да могат", коментира Дренчев. Припомни, че вече 50 дни след клетвата няма формирани постоянни комисии, както и че искаха да гледат промените в Закона за водите без представител на КЕВР и да изтеглят нов дълг без министъра на финансите.