Евгени Симеонов е новият особен управител на „Лукойл"

Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на „Лукойл". На негово място е назначен Евгени Симеонов. Това съобщи вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Александър Пулев след заседанието на Министерския съвет.

Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от МС.

ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ

„Евгени Симеонов има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата – част от групата „Лукойл", каза Пулев.

„От гледна точка на прозрачност и на отчетност, тук имаме липса на изпълнение от първия ден на назначението на господин Спецов до последния му ден, който е днес, преди няколко часа. Да започнем от първия ден. Има нормативно изискване да се даде един шестмесечен оздравителен план на всички други, които са част от правомощията на особения търговски управител, такъв не е входиран. Съответно до ден днешен ние нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може държавата да регулира правилно този нелек и много сложен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас. От гледна точка на цените на горивата на дребно. И не на последно място – законосъобразност. Тук, с риск да бъда критикуван, аз разполагам с много информация по линия на службите, поверителна, класифицирана информация, която не мога да споделя сега с вас. Ние ще покажем един друг модел на поведение, на държавническо мислене, за разлика от модела „Борисов". Вие знаете на какво се случваше - 30 секунди в комисия, в заседание, водят до потенциални щети от 3 милиарда за българските данъкоплатци. Аз няма да използвам сега моите 30 секунди, за да направя нещо, което е срещу държавата и интереса на потребителите. Така че това е едно решение, свързано с националната сигурност, свързано с желанието ни да има един прозрачен процес на ценообразуване", каза още Пулев.

"Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и деривативни продукти", каза още вицепремиерът.

Симеонов досега бе председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Той е бил назначен на поста от служебния кабинет на Гълъб Донев през 2022 г.