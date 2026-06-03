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Белгиец наръга хазяина си с нож пред басейн в София, задържан е

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Белгиец наръга хазяина си с нож пред басейн в София.

Белгиец наръга хазяина си след спор пред столичен басейн, съобщиха от СДВР и Софийската районна прокуратура.

Двамата се скарали на 1 юни около 15 часа. Свадата се разиграла на бул. „Георги Софийски" пред басейн. Тогава 33-годишният чужденец извадил нож и наръгал хазяина си в корема. Със собствен транспорт пострадалият 57-годишен мъж отишъл в болница, настанен е в реанимация, без опасност за живота.

От Четвърто РУ към СДВР бързо издирили и задържали белгиеца. Извършен е оглед, иззети са веществени доказателства. Мъжът е продължително пребиваващ в у нас. Софийската районна прокуратура го е обвинила за нанасяне на средна телесна повреда. Той е задържан за до 72 часа и ще му се иска постоянен арест. 

Белгиец наръга хазяина си с нож пред басейн в София.

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