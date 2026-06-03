Демерджиев за източването на НЗОК: Използвани са печати на лекари без тяхно знание

Акция на "Икономическа полиция - Пловдив" е установила източване на НЗОК, използвани са около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация, разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима, повдигнати са пет обвинения. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на правителството.

Сумата, която е източена, е около половин милион евро за година. Източването е станало и с фиктивни направления и печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.

Разследват се години назад и дали тази практика е използвана и другаде извън Пловдив, обясни още той.

Проследили сме движението на Олег Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо, тя повече касае ДАНС, не цялата информация може да бъде изнесена. Движението на Невзоров, доколкото сме го индивидуализирали, е предадено на ДАНС", каза той.

"Имаме данни, че на Деньо Денев е било повлияно, извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така и информацията, която се намира в МВР и МВнР, вярвам, че председателят на ДАНС ще ви запознае с констатациите, до които е стигнал. Много са хората, които проверяваме", каза още той.