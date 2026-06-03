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Отстраниха главния секретар на Народното събрание

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Стефана Караславова

Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова е отстранена от поста от днес, 3 юни.

Снощи тя е изпратила писмо до всички народни представители и служителите на администрацията, с което ги уведомява, че повече няма да изпълнява функциите.

Главният секретар на НС управлява бюджета на парламента и подписва всички търгове и обществени поръчки.

Караславова беше назначена на поста през май 2017 г.  Освободена е през 2021 г., но година по-късно се връща отново на поста, когато начело на НС е Вежди Рашидов.

Тя е заемала същия пост и в правосъдното министерство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Стефана Караславова

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