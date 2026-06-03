ГДБОП координира международна акция срещу 9 банди за незаконен стрийминг

9 престъпни мрежи, генериращи милиони приходи от незаконен достъп до платени спортни, филмови и телевизионни канали, бяха ударени в рамките на мащабна международна операция, координирана от България с подкрепата на Европол. Това съобщиха от МВР. Седеммесечните действия са предприети в рамките на операция KRATOS 2, проведена под ръководството и с участието на служители на дирекция „Киберпрестъпност" на ГДБОП в периода септември 2025 г. – април 2026 г. При акцията са задържани 29 души, но не става ясно дали това е станало в България.

За този период разследващите са атакували цялата престъпна екосистема, поддържаща незаконните услуги, като и ключови лица, отговарящи за управлението и поддръжката им.

В резултат от съвместните действия са:

арестувани 29 души;

неутрализирани девет организирани престъпни групи;

премахнати над 27 000 незаконни стрийминг URL адреса;

86 са установените съпричастни към незаконната дейност;

148 извършени претърсвания на адреси;

59 случая, предадени на съдебните органи;

72 текущи наказателни разследвания;

169 докладвани домейна;

722 961 установени обекта, нарушаващи авторски права.

Операцията е резултат от тясното сътрудничество между правоохранителните органи на Европа и партньори от частния сектор, чиято информация и съдействие допринесе за прекъсването на незаконните стрийминг услуги. Благодарение на това сътрудничество са установени:

4370 нови домейна, свързани с пиратска дейност;

18 331 IP адреса, асоциирани с незаконни услуги;

397 384 URL адреса, предложени за спиране или премахване;

126 979 допълнителни обекта, нарушаващи авторски права.

Това, което за потребителите изглежда като евтин достъп до премиум съдържание, всъщност се поддържа от престъпни структури, които използват сложна техническа и дигитална инфраструктура в различни държави, за да избегнат разкриване. Освен че генерират значителни незаконни приходи, тези услуги излагат потребителите на сериозни рискове за киберсигурността, включително заразяване със зловреден софтуер, шпионски програми, кражба на данни и други форми на онлайн злоупотреби.

В операцията участват правоохранителни органи от Белгия, България, Великобритания, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Полша, Румъния, САЩ, Франция и Хърватия. Стратегически партньори на Европол и ГДБОП са компаниите от аудиовизуалния сектор и организациите за борба с пиратството, сред които AAPA, ACE/MPA, LALIGA, UEFA, Friend MTS, beIN Media Group и Irdeto.

В резултат на цялостните, последователни и координирани действия на институциите по отношение защитата на интелектуалната собственост, страната ни беше извадена от т.нар. „Списък 310" на САЩ.