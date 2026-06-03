Паметна плоча откриха в Свети Влас за 120-годишен юбилей на местното училище

Плоча - символ на знанието, просветата и духовната светлина, бе открита в Свети Влас. Събитието е част от юбилейните прояви по повод 120-годишнина на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий" в града и събра ученици, преподаватели и гости.

Плочата носи надписа „Където има слово, има път" и е поставена по инициатива на ръководството на учебното заведение като траен знак на знанието по повод юбилейната година.

Символът се намира в началото на екопътеката в Свети Влас. Директорът на училището Чубрина Стефанова обясни символиката на избраното място. По думите ѝ, подобно на пътеката, която води към нови хоризонти, знанието отвежда човека към развитие, мъдрост и доброта. Тя изрази надежда, че мястото ще напомня на всички минаващи, че „истинският път започва с просветата". „Плочата не е просто възпоменателен знак. Това е символ на знанието, което води напред, на духовността, която осветява пътя, и на вярата, че всяко дете намира своята посока чрез силата на словото", каза тя.

Директорът отправи призив към възпитаниците да пазят паметника и да го предават като наследство на следващите поколения. „Нека това място остане красив спомен на просветата, знанието и следата, която училището оставя в поколенията. Надявам се оттук нататък, всяка година да се грижите за съхраняването на този паметник и винаги когато минавате покрай него с ваши близки, да се сещате, че сте били част от нашето училище и че словото е най-важното и винаги ще ви води напред, какъвто и път да поемете. Помнете, че знанието и мъдростта са най-важни за вашия успех", каза Стефанова.

На церемонията присъства и кметът на Свети Влас Иван Николов, който заяви, че 120 години образование и просвета – това е история, с която целият град се гордее.

Основано през 1906 година, преминало през различни сгради, днес Основно училище „Св. св. Кирил и Методий" е едно от най-модерните и добре оборудвани учебни заведения в Бургаска област. Към настоящия момент там се обучават близо 500 деца.