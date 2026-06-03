Обявиха частично бедствено положение в Медовец (Снимки)

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Вследствие на поройния дъжд, паднал вчера над района на с. Медовец, община Дългопол, област Варна, е преляло дере, което е предизвикало наводнения в селото. Водата е заляла мост и е наводнила къщи и селскостопански постройки. Поради усложнената обстановка в селото е обявено частично бедствено положение, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Обявиха частично бедствено положение в Медовец СНИМКА: МОСВ

Днес на място са директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" инж. Явор Димитров, областният управител на Варна Марио Смърков, кметът на община Дългопол Георги Георгиев и директорът на Дирекция „Социално подпомагане" – Провадия Веселина Стоянова. Обявиха частично бедствено положение в Медовец СНИМКА: МОСВ

Координираните действия на институциите са насочени към своевременното подпомагане на засегнатите граждани и оценката на нанесените щети. Обявиха частично бедствено положение в Медовец СНИМКА: МОСВ

По предварителни данни реката, преминаваща през селото, е ляв приток на река Лопушанска и не попада в обхвата на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).