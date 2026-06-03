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Хванаха шофьор с над 3,5 промила алкохол зад волана

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СНИМКА: Архив

Полицаи от Горна Оряховица са задържали шофьор с 3,57 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Във вторник следобед в село Драгижево е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 39-годишен местен жител.

Униформените установили, че водачът е седнал зад волана след употреба от 3,57 промила, предава БТА.

Шофьорът е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР. Започнато е бързо производство.

От началото на годината това е пореден случай на задържан на територията на Областната дирекция на полицията, шофирал след употреба на алкохол.

СНИМКА: Архив

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