ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ГЕРБ: Преди 3 дни дефицитът беше 2%, как стана 7,4...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22970870 www.24chasa.bg

За ден спипаха 26 пияни зад волана и 4 с положителни тестове за наркотици

664
Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

5125 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17348 водачи и пътници, съобщиха от МВР. 

Съставени са 4400 фиша и 446 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 19 - с над 1,2 на 1000, един e отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 4, трима са отказали тестване.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание