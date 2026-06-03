За ден спипаха 26 пияни зад волана и 4 с положителни тестове за наркотици

5125 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17348 водачи и пътници, съобщиха от МВР.

Съставени са 4400 фиша и 446 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 19 - с над 1,2 на 1000, един e отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 4, трима са отказали тестване.