18-годишна, с положителна проба за дрога, седна зад волана на скъпа кола

Хванаха 18-годишна девойка със скъпа кола, дала положителна проба за дрога. Около 01:45 часа във вторник, на ул. „Тома Митов" в гр. Петрич, полицейски служители на РУ-Петрич са спрели лек автомобил „Порше Кайен". В хода на извършената проверка с техническо средство е установено, че 18-годишната водачка на автомобила от гр. Петрич шофира след употреба на наркотик. Тя е задържана със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.