Марокански скакалци нападнаха община Сандански, обявиха частично бедствено положение

Частично бедствено положение е обявено на територията на селата Плоски, Ладарево и Джигурово в община Сандански заради масово размножаване на скакалци. Това съобщи за БТА секретарят на Общината Панчо Панчев.

По думите му третирането на засегнатите площи е започнало вчера сутринта от землището на село Плоски, където първоначално са били установени около 800 декара засегнати терени. След началото на обработките са открити и нови огнища, като към момента третираната площ в района е достигнала около 1400 декара.

Панчев уточни, че след приключване на дейностите в Плоски екипите ще продължат работа в землищата на Ладарево и Джигурово. Там първоначално са били установени около 1200 декара засегнати площи.

Към момента общата площ, засегната от скакалците на територията на общината, е около 2600 декара, посочи още секретарят на Общината.

Той обясни, че обявяването на частично бедствено положение е част от процедурата по последващо възстановяване на средства чрез Междуведомствената комисия. По темата вече са проведени заседания както на областния, така и на общинския кризисен щаб. Определени са препаратът, дозировката и методът за третиране, които ще бъдат еднакви както за община Сандански, така и за община Петрич.

По думите на Панчев обработките се извършват в пресечени и труднодостъпни терени, като е осигурена необходимата техника и водоснабдяване за екипите на място. Той изрази надежда, че при подходящи метеорологични условия дейностите ще приключат в рамките на деня или утре.

„Надявам се времето да бъде достатъчно добро, за да завършим обработките. Площите са големи и е възможно да бъде необходим още един ден работа", каза Панчев.