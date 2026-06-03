Учени се потопиха в потъналото пристанище на древните карийци в Шабла

Международен научен форум, който цели да популяризира събраната до момента научна база от проучванията на археологическия комплекс "Карон лимен/ Кария/ Карея", се проведе в Зеления образователен център в град Шабла.

Видни български и чуждестранни учени представиха научни доклади, осветляващи историческото развитие през различните епохи на „Антична и късноантична пристанищна крепост Карон Лимен" и „Древно пристанище с вълнолом", заемащи най-източната точка на България – нос Шабла, до най-стария фар по нашето Черноморие.

Потъналото пристанище на древните карийци било съставено от два басейна, ограничени от изкуствено надстроени рифове. През хилядолетната си история то минава различни етапи на развитие. Археологически засвидетелствани са: движими културни паметници от праисторическата епоха (култура Хаманджия – фаза Шабла, късно бронзова култура Кослоджени, плочник на улица от елинската колония Карон Лимен, останки от римска баня с хипокаус и мраморна облицовка, крепостна стена, две кули и порта от квадрибургиум, преустроен в ранновизантийски кастел с разположен пред стените му питосен пояс и протеихизма. Крепостта е унищожена през 545 г. след земетресение и последващо цунами. Правоъгълната южна кула е преустроена във винарна. Последните монети са на император Фока. Селището е унищожено от аварите.

Международната археологическа конференция „Карон лимен/ Портус Кария /Карея – по следите на изгубеното пристанище" ще допринесе за обобщаването на събраните до момента научни резултати от извършените през последните години проучвания, което е важно условие за бъдещите изследвания на обекта. Допълнително, ще даде основната информация, на базата на която да се разработи туристически маршрут „По стъпките на древните карийци", както и необходимите информационни и маркетингови инструменти за неговото популяризиране, категорични са организаторите.