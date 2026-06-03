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Солидно количество наркотици са иззети в пазарджишките села Звъничево и Лозен

Диана Варникова

[email protected]

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Част от намерената и иззета дрога

Значителни количества наркотични вещества бяха открити от криминалисти при ОДМВР-Пазарджик по време на специализирана полицейска операция. Задържани са и двама дилъри на дрога. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов.

Акцията е част от мерките, разпоредени от Главния секретар на МВР и е проведена под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Вчера екипи от сектор „Противодействие на криминалната престъпност" са извършили претърсвания в различни имоти на територията на селата Звъничево и Лозен.

На различни места в сгради и специално пригодени тайници органите на реда открили общо 3257 грама суха марихуана, 1394 грама амфетамин, малко над 46 грама кокаин, както и близо 80 грама таблетки, които реагирали на опиати.

В хода на полицейската операция за срок от 24 часа са задържани три лица. На 26-годишен мъж от гр. Садово и на 20-годишен от гр. Пазарджик са повдигнати обвинения.

Със свои постановления наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик е удължил срока на ареста на двамата със 72 часа. Продължават действията по документиране на престъпната им дейност, под надзора на прокуратурата в областния град.

Част от намерената и иззета дрога
Част от намерената и иззета дрога
Част от намерената и иззета дрога

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