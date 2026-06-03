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Румен Спецов: Дейността ми е прозрачна, но никой от това правителство не ме е потърсил

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Румен Спецов

Дейността ми като особен управител на групата "Лукойл" в България винаги е била прозрачна и информация е предоставяна. Това заяви Румен Спецов - вече бивш особен управител на "Лукойл".

Информацията за дейността му, както и за доставките на петрол и пазара на горива е подавана в икономическата комисия в парламента и към щабовете за цените, сформирани към всички правителства от октомври 2025 г. досега.

Особеното е, че от сегашното правителство никой не ме потърси за среща или информация какво се случва с доставките и пазара на горива, а същевременно се говори за мерки срещу поскъпването, добави Спецов.

Днес Румен Спецов бе освободен като действащ особен търговски управител на „Лукойл". На негово място е назначен Евгени Симеонов. 

Румен Спецов

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