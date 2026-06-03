Хасан Адемов отговаря на Гълъб Донев

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Към днешна дата България има представен и одобрен от ЕК и EKOFIN действащ НСФСП за периода подчертавам-2025-2028 година! Изводът е, че през 2026 година единственото задължение на Правителството по Регламента е да изготви и подаде Годишен доклад за напредъка до 30 април. Такъв Доклад е изготвен и одобрен в срок от Служебното правителство на 29.04.2026 година.

Това заяви бившият социален министър Хасан Адемов в отговор на финансовия министър Гълъб Донев.

"До 30 април служебното правителство пък трябвало да представи служебен доклад на ЕК с фискален средносрочен план до 2028 г., но то не е представило информацията. Днес решението на ЕК ще е на база данни от 2025 г. и без в него да са включени онези разходи, които са направени и се очаква да бъдат фактурирани през тази година. Това е така защото служебното правителство не искаше да извърши консолидация на държавните разходи и прехвърли горещия картоф към редовното правителство", посочи по-рано днес Донев.

Ето какво гласи цялата публикация на Хасан Адемов:

Някои размисли и факти отвъд политическите интерпретации.

Регламент ЕС 2024/1263 установява срокове за предоставяне на Национални Средносрочни фискално структурни планове и годишни доклади до Европейската комисия.

Съгласно чл.11 от Регламент 2024/1263 НСФСП се представят до 30 април на последната година на одобрения и действащ план.

През 2026 година Правителството задължително подава Годишен доклад за напредъка по действащите правила до 30 април

Докладът съдържа:

1.Изпълнението на фискалните параметри.

2.Състоянието и развитието на разходите.

3.Изпълнението на реформите и инвестициите.

4.Евентуални отклонения от поетите ангажименти и причините за това.

Ако обаче в конкретния случай Служебното правителство реши да поеме нови многогодишни ангажименти към ЕК извън рамката на вече одобрения план това е възможно, но тогава възниква основателния политически въпрос дали кабинет без Парламентарна подкрепа следва да определя фискалната политика на страната за години напред. Това е спор по целесъобразност,законност и политическа легитимност!

Малко фактология:

На 26.02 2025 година Министерски съвет приема НСФСП за 2025-2028 година

На 27.02.2025 година България официално представя плана на ЕК и Съвет.

На 20.06.2025 година ECOFIN/Съвет по икономически и финансови въпроси/ одобрява фискалните позиции и препоръките по плана.

N.B.Това означава,че към днешна дата България има представен и одобрен от ЕК и EKOFIN действащ НСФСП за периода ПОДЧЕРТАВАМ-2025-2028 година!

Извода е ,че през 2026 година единственото задължение на Правителството по Регламента е да изготви и подаде Годишен доклад за напредъка до 30 април.

Такъв Доклад е изготвен и одобрен в срок от Служебното правителство на 29.04.2026 година.

Позволих си този кратък анализ за по-голяма яснота и прозрачност.