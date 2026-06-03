На 6 юни Русе се включва в кампанията „Да изчистим България заедно"

Общината раздава безплатно чували и ръкавици

Община Русе ще участва в националната кампания „Да изчистим България заедно", която ще се проведе на 6 юни, събота. За поредна година служителите на местната администрация ще се включат в инициативата, организирана от „БТВ Медиа Груп" в рамките на „Седмица на бъдещето", съобщиха от общината.

Всеки русенец, който иска да се присъедини към почистването на града, може да вземе безплатни чували и ръкавици – осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – на 5 юни от 8:30 до 17:00 ч. в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов" №6, ет. 4, стая 3. При получаването трябва да се посочи районът, в който ще се чисти.

Акцентът ще бъде поставен върху места за отдих, игра и обществено ползване. Събраните чували с отпадъци трябва да се оставят до контейнерите в съответния район, за да бъдат своевременно извозени. Напомняме, че чувалите не са предназначени за строителни и опасни отпадъци, автомобилни гуми или стари електроуреди.