Общински съветници от ГЕРБ изнесоха данни за мащабна сеч и обвиниха кмета на Варна в бездействие

Варненските общинските съветници от ГЕРБ Стоян Петков, Тодор Балабанов и Иван Портних изнесоха пред медиите информация за реализирана мащабна сеч, отново свързана с корпорация КУБ и обвиниха кмета Благомир Коцев в бездействие.

Според архитект Петков, за разлика от случващото се в местността Баба Алино, в случая необходимите по закон строителни книжа са факт.

По думите му това е доказателство, че Общината е детайлно запозната с инициативите и действията на КУБ. В този имот към края на 2023 г. и началото на 2024 г. е имало стотици, може би хиляди дървета, посочи Стоянов, цитиран от БТА.

Според него те са изрязани без издадена заповед. Той каза, че такива заповеди са задължителни при одобрени инвестиционни проекти. Другото задължително е фирмата да има компенсаторна програма с предвидено залесяване на други места в общината, допълни архитектът.

Балабанов подчерта, че кметът би трябвало да изнесе информация за този имот кога са подадени документите за строителство, защо няма заповед за премахване на дървесната растителност и представила ли е компанията компенсаторна програма.

Той посочи, че са налични ортофотоснимки, които ясно показват, че до март 2024 г. в района няма нито едно премахнато дърво, а година по-късно вече няма нито едно дърво.

Законовият ред е първо да се одобри инвестиционният проект, после да се издаде заповед за премахване на дърветата с компенсаторна програма и едва след това се издава разрешението за строеж на съответния обект, каза Балабанов.

Той каза още, че съгласно Наредбата за опазване на зелената система в община Варна би трябвало да бъдат засадени най-малко толкова дървета, колкото са отсечени.

„Тук, върху 10 декара терен, е имало поне около три хиляди дървета, само че никой не знае на територията на Варна за подобно мащабно залесяване", посочи Балабанов. Той каза, че строежът е законен, но докато не бъде изпълнена компенсаторна програма, не се въвежда в експлоатация.

Резонният въпрос в цялата работа е кой инвеститор – варненски, или друг, може да се похвали, че на него са му разрешили с лекота да изсече две, три, пет, или 20 дървета, допълни Иван Портних. Той също акцентира, че в този случай цялата територия е напълно обезлесена.

Според Портних това показва наличие на „огромна протекция от страна на кмета Коцев, както и от кмета на район „Приморски".

Това е пример, че някой може да дойде и да изсече 10 декара гора в града, без никой да го санкционира, напротив, веднага да му издаде строителните книжа, каза още Портних.

Тримата съветници заявиха, че ще подадат сигнал за случая до компетентните органи.

Те ще настояват да се извърши проверка специално за изсичане на дърветата, както и на процедурата за издаване на разрешението за строеж, за да се види дали са спазени разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредбата за опазване на зелената система на община Варна.