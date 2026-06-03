Агенцията по храните иззе 115 кг пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пилешко месо с общо тегло 115 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол" на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево". Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници", съобщиха от БАБХ.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с пилешко месо без документи. Конфискувани са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.