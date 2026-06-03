Намериха 2-годишния Райчо в гора на 3-4 км от селото му

Обявеният за издирване Райчо Куршум, на 2 години, е намерен днес в ранния следобяд от доброволци и полицейски служители в гора на 3-4 км от родното му село Александрово в посока към село Осетеново, община Павел баня, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Детето е живо, предадено е на близките му. Предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние, след като е прекарало само нощта извън дома си.

В Александрово си отдъхнаха, след като стана ясно, че Райчо няма да повтори злощастната съдба на тийнейджъра Николай от гурковското село Конаре, тогава на 13 години, който изчезна от дома си през декември 2024 г. и до момента е в неизвестност.