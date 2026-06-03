Постоянен арест за варненец, пребил жестоко приятелката си и я изхвърлил край родното й село

Мъж от Варна остава в ареста с обвинение в побой над приятелката си.

Районен съд Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража", по отношение на обвиняем от прокуратурата за причиняване на средна телесна повреда на 19- годишно момиче, в условията на домашно насилие и за принуда, като е употребил за това сила и деянието е извършено в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата е била във фактическо съжителство с обвиняемия.

Районна прокуратура Кюстендил – т. о. Дупница е привлякла 29- годишния И. С. като обвиняем за 2 престъпления, за това че на 30.05.2026 г., в гр. Варна е причинил средна телесна повреда на 19- годишно момиче от с. Пороминово, изразяваща се в множество фрактури по различни части на тялото, като телесната повреда е извършена в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата се е намирала във фактическо съжителство с извършителя и е живяла с него в едно домакинство. Момичето е получило мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания.

А.Т. продължава да се намира в болнично заведение, където е била оперирана по спешност.

И. С. е привлечен като обвиняем и за това, че на 30.05.2026 г., в гр. Варна, около 18 ч. до около 01,20 ч. на 31.05.2026 г. в с. Пороминово, Област Кюстендил, е принудил пострадалата да извърши нещо противно на волята й - да се качи в лек автомобил и да се прибере в с. Пороминово, като е употребил за това сила и деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Съдът намира, че от доказателствената съвкупност, събрана по делото, към този изключително ранен и начален етап на наказателното производство, може да се направи, макар и само на пръв поглед едно най-общо, но обосновано в необходимата степен предположение, че именно обвиняемият И. С. вероятно е съпричастен към извършване на деянията, за които е привлечен в това му качество. Този извод на съда се крепи на базата на най-общ преглед на показанията на разпитаните до момента свидетели. Особено описателни, поне преценени само формално и на пръв поглед, са показанията дадени от свидетелка, която също е живяла с обвиняемия и заявява, че е била пребивана многократно от същия и принуждавана да проституира в гр. Варна, като същият употребявал наркотични вещества. Налице са в подкрепа на свидетелските показания и приложените веществени доказателства – снимки и видеоклипове съдържащи изображения на пострадалата и подсъдимия, вкл. и регистрирани профили в социални мрежи и приложения, както и водена кореспонденция с други лица. Установена е бухалка в управляваното от обвиняемия МПС, както и са взети натривки и образци от ДНК, които подлежат на изследване.

Съдът приема, че е налице категорично и другата задължителна кумулативна предпоставка - реална опасност от извършване на друго престъпление. Тази опасност се установява най-вече от обществената опасност и тежестта на деянията, краткия период от време, в който са извършени, наличието на данни за прекомерна употреба на насилие, в престъпната дейност свързана с нанасяне на множество удари в жизненоважни области на главата и тялото, както и многочасова продължителност на принудата след сломяване волята на пострадалата посредством посочените актове на насилие. Следва да се отчете в този смисъл и обремененото съдебно минало на обвиняемия, който е осъждан условно, вкл. е бил осъждан и в чужбина за деяния представляващи умишлени престъпления от общ характер. Отделно от всичко това според съда, същият би могъл противоправно да повлияе негативно на достоверността на бъдещите свидетелски показания на пострадалата, която поради тежките си физически увреждания все още не е била разпитана по ДП. Съдът приема, че е налице и реална опасност обвиняемият да се укрие, ако не бъде задържан. Той е безработен, неженен и няма каквито и да е трайни и стабилни връзки с населеното място, в което има регистриран постоянен адрес, като видно от свидетелството му за съдимост е пребивавал дългосрочно и в чужбина. Мъжът има необходимите контакти, а вероятно може да разполага и със средства за евентуално продължително укриване от правосъдието в страната или в чужбина, пише в мотивите на съдия Страхил Гошев.

Определението на РС – Дупница, с което по отношение на И. С. е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.