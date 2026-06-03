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Задържаха мъж за мъчения и убийства на животни във Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Полицията във Варна се е самосезирала по публикации и е задържала мъж, за когото се твърди, че изтезава животни.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В социалните мрежи се разпространява клип със снимка на мъж, за когото авторите твърдят, че изтезава и умъртвява животни. ОДМВР - Варна се самосезира и задържа посочения варненец. В момента текат процесуално-следствени дейности по случая и е образувано досъдебно производство, се казва в съобщение до медиите.

Материалите по делото са докладвани на прокуратурата.

Полиция

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