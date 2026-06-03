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348 четвъртокласници не се явиха на матура в Пловдив и региона

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НВО Снимка: МОН

В училище в Кричим е получен сигнал за бомба, децата са преместени в друга сграда и са приключили изпита успешно

348 ученици от четвърти клас в Пловдив и областта не са положили националното външно оценяване по български език и литература, съобщи шефката на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. 

От общо 5 946 ученици, допуснати до изпита са били 5 598.

В СУ "П. Р. Славейков" в Кричим е бил получен и отворен сигнал за бомба. Учениците от IV клас са били преместени в отделна сграда и са приключили успешно работата по изпитния вариант. Последвали са действия от страна на МВР, които са по протокол. Благодарение на своевременната организация, предприетите мерки и интензивната работа на Регионалното управление на образованието – Пловдив и структурите на ОД на МВР, свързана с бомбените заплахи още от вчерашния ден, бяха предотвратени допълнителни затруднения и изпитният процес протече нормално.

НВО Снимка: МОН

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