Крокодилът от Ботунец се ошишка

"Масай расте и дебелее. При него има само позитивни промени. Дори е станал още по-кротък!"

Това обяви пред "България Днес" главният херпетолог на софийския зоопарк Георги Кръстев, обобщавайки състоянието на най-известния крокодил в България. Нилския хищник стана истинска звезда преди близо две години, когато беше открит в столичния квартал Ботунец.

Според специалистите животното е в отлично здраве, храни се безотказно и продължава видимо да увеличава размерите си.

"Видимо е нараснал, но не сме го мерили. Това най-вероятно ще стане при следваща манипулация, когато трябва да бъде уловен и преместен. Тогава ще знаем точно колко е голям и колко тежи. Всяка подобна интервенция е стресираща за животното и затова се извършва само при необходимост", допълва Кръстев.

От зоопарка се надяват скоро да могат да осигурят нов дом на прочутия обитател. Плановете предвиждат крокодилът да получи значително по-просторно заграждение с по-голям водоем и специални термални зони, които ще осигурят още по-добри условия за живот.

Историята на влечугото се превърна в национална сензация в началото на август 2024 г. Тогава нилският крокодил беше открит в импровизиран водоем в кв. Ботунец, само на метри от жилищни сгради. След сигнали на съседи и намесата на институциите животното беше иззето и транспортирано в столичния зоопарк. Когато пристига там, състоянието му е тежко, тъй като е отглеждан неправилно с идеята да бъде циркова атракция. Крокодилът е силно стресиран, с ниско тегло и отказва храна. В момента яде безотказно, а менюто му включва риба, пиле и червено месо.

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