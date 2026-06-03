Започна отстраняването на щетите, които пороят нанесе в с. Медовец (Снимки)

Започна отстраняването на щетите, които пороят нанесе в с. Медовец, съобщават от пресцентъра на областна администрация Варна.

Областният управител Марио Смърков, кметовете на Дългопол – Георги Георгиев и на с. Медовец – Мустафа Исмаил, директорът на "Социално подпомагане" Провадия и на Басейнова дирекция "Черноморски регион" се срещнаха днес с жители на селото, което вчера пострада от придошлата в дерето вода.

За щастие няма човешки жертви, но материалните щети не са малко. Частичното бедствено положение беше обявено заради пораженията, които пороят нанесе на няколко улици, в жилищни сгради, селскостопански постройки и в дворовете на къщи.

Пострадала е и земеделска продукция. Асфалтовата настилка на улиците в Медовец е била нарушена след проливния дъжд. Един от петте моста над дерето в населеното място е разрушен и три семейства нямат достъп до домовете си.

Сред неотложните потребности на хората, засегнати от бедствието, които областният управител и водените от него експерти установиха са необходимост от ремонт на залетите с вода и кал помещения в пострадалите домове. Хората очакват и помощ при изчистване на наносите и земната маса, заляла дворовете им.

Служителите от Дирекция „Социално подпомагане" в Провадия, които областният управител специално покани в Медовец, са оказали съдействие при попълване на документацията за социално подпомагане. След разглеждане на заявленията, хората ще получат нормативно определената от държавата помощ.

Важна задача, възникнала от вчера е да се възстанови нормалната проходимост на деретата в селото, които трябва да се почистят от натрупаните от придошлата вода дървета, наноси и кал.

Днес започна и отстраняването на щетите в селото. Разчистват се наносите от тиня и кал, а улиците с разронена настилка ще бъдат засипани с чакъл. За хората, които не могат да стигнат до домовете си е осигурен и алтернативен път.

Останалите четири мостови съоръжения в селото също трябва да се изчистят от тинята, за да станат проходими.