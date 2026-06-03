Николай Найденов: Сроковете за избор на нов европейски прокурор не могат да бъдат спазени

Не могат да бъдат спазени инструктивните срокове за избор на нов европейски прокурор от България, описани в Решение № 267 от 9 април 2026 г. на Министерския съвет, с което на министъра на правосъдието е възложено да организира процедура по подбор на кандидати. Това съобщава в писмен отговор министърът на правосъдието Николай Найденов на въпрос от народния представител от ПГ на „Продължаваме промяната“ Атанас Славов, публикуван на парламентарния сайт.

В отговора си Найденов посочва и причините, поради които сроковете няма да могат да бъдат спазени.

Той припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров отмени Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България - Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото това решение на служебното правителство е открита новата процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критериите, според които тя трябва да се проведе.

Срещу това решение са подадени жалби от номинираните в рамките на предходната процедура кандидати за длъжността. Налице е образувано административно дело по описа на Върховен административен съд (ВАС), в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу Решение № 267. Съдебно заседание по делото е насрочено за 10 юни.

До произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи.

Мандатът на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. За неин заместник беше посочен Димитър Беличев.

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши каза в ефира на предаването „120 минути“ по бТВ, че ще бъде много неблагоприятно за Европрокуратурата да няма прокурор от България и този преходен период да продължи. Този човек (европейският прокурор от България - бел. ред.) трябва да бъде независим и професионалист. Как точно България ще организира процедурата – не е моя работа, заяви тя и обърна внимание, че в останалите държави членки процедурите вече са приключили.

Според нея новият министър на правосъдието трябва да изясни какво се е случило с процедурата и дали ще започне нова процедура - дали ще продължи старата или ще бъде предложено нещо различно.