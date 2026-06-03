Шишков: ДНСК и Агенцията по кадастъра извършват проверка в Община Варна

ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър влязоха на проверка в Община Варна, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му основната цел е да се видят документите около случая „Баба Алино“ и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. Според министъра проверката ще покаже и дали става въпрос само за един проблемен обект или не.

Шишков коментира и изнесената от варненски общински съветници от ГЕРБ информация за нови проблеми около дейностите на корпорация КУБ. „Това е опит двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един, накрая инвеститорът да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, няма нищо общо с Баба Алино“, посочи Шишков.

Във Варна има организирана слепота, допълни министърът. Според него вината не е на една политическа сила. „Аз бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история – от лятото на 2023 година насам, е периодът на сглобката“, каза още Шишков. По думите му всички работят заедно, а сега всеки иска да хвърли вината на другия, само че тя е на всички. Министърът подчерта, че не бива да се бъркат отделните случаи. За местността Баба Алино няма строителни книжа, а наличие на поредица от тежки закононарушения, в които са замесени политическите сили, тоест участниците в сглобката, каза още Шишков.

Той припомни, че вече има заповед за уволнението на ръководителката на Службата по кадастър във Варна, но тя е в болнични. Когато се върне на работа, ще бъде освободена, каза Шишков и допълни, че в момента се подготвя преписка, за да бъде сезирана прокуратурата за работата на тази служителка. Причината е попълването на кадастъра с незаконни строежи, а това и издадените удостоверения за търпимост, са били база за извършване на сделки и вече има ощетени граждани, каза министърът.

За евентуалното събаряне на незаконните строежи в Баба Алино Шишков бе категоричен, че това е в правомощията на кмета на Варна. Ако държавата се намеси и издаде такава заповед, означава да създаде документ, който ще падне в съда, обясни министърът и допълни, че няма намерение да прави услуги на тези, които са строили незаконно.

За наличната инженерна инфраструктура в Баба Алино министърът посочи, че там няма няма регулационен план, няма и одобрена улична регулация. Той увери, че ще бъдат направени нужните проверки за трафопоста в района. „Случилото се със сигурност е станало с любезното бездействие на ВиК - Варна“, каза още министърът и допълни, че най-вероятно скоро управителят на дружеството вече няма да е на този пост. „Всеки замесен в този случай ще си понесе отговорността, включително и наказателна, а ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни“, посочи Шишков, цитиран от БТА.

Министърът коментира още, че работи активно и по проблемите около строителството на автомагистрала „Хемус“. „Заради плащания на незаконното строителство съм подготвил преписка и в момента съм я дал в полицията, а най-вероятно ще я пратя и в прокуратурата“, допълни Шишков. Той посочи, че се комплектоват доста преписки, не само за „Хемус“, които ще бъдат изпратени до прокуратурата, като увери, че ще бъде изнесена информация за отделните случаи.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството бе сред участниците в 19-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – IRF Global Summit. Форумът се провежда в комплекс „Св.св. Константин и Елена“ край Варна, а основен акцент в дискусиите е финансирането на пътната инфраструктура и прилагането на AI технологии за пътни иновации.