ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обща стачка в Португалия блокира транспорта и затв...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22971880 www.24chasa.bg

Двама от задържаните за източването на касата са лекари, другите осигурявали фиктивните пациенти

Ваня Драганова

[email protected]

4028
Шефът на "Икономическа полиция" в Пловдив Георги Боюклиев, зам.-окръжният прокурор Димитър Пехливанов, окръжната прокурорка Ваня Христева и директорът на полицията ст. комисар Васил Костадинов. Снимка: Ваня Драганова

Двама от петимата задържани за източването на здравната каса и НОИ са лекари, другите им осигурявали пациенти за фиктивни прегледи. Това съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.

Единият лекар е ортопед, а другият със специалност "Физиотерапия и рехабилитация". На пациентите са отчитани неизвършени процедури за физиотерапия, после били изпращани в болници за рехабилитация. Това не е било фиктивно, хората са гледали на престоя си в санаториум като на безплатна почивка.
Става дума за общо 4000 клинични пътеки.

Очаквайте подробности!

Шефът на "Икономическа полиция" в Пловдив Георги Боюклиев, зам.-окръжният прокурор Димитър Пехливанов, окръжната прокурорка Ваня Христева и директорът на полицията ст. комисар Васил Костадинов.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание