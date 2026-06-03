Двама от задържаните за източването на касата са лекари, другите осигурявали фиктивните пациенти

Двама от петимата задържани за източването на здравната каса и НОИ са лекари, другите им осигурявали пациенти за фиктивни прегледи. Това съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Пехливанов.

Единият лекар е ортопед, а другият със специалност "Физиотерапия и рехабилитация". На пациентите са отчитани неизвършени процедури за физиотерапия, после били изпращани в болници за рехабилитация. Това не е било фиктивно, хората са гледали на престоя си в санаториум като на безплатна почивка.

Става дума за общо 4000 клинични пътеки.

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