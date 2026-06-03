Мъж пострада при катастрофа на изхода от Пазарджик за Добровница

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Един човек е пострадал при катастрофа на пътя Пазарджик - село Добровница. Раненият е откаран в болницата в Пазарджик за преглед и оказване на медицинска помощ.

Пътният инцидент е станал на метри от знака в края на областния град. Сблъскали са се лек автомобил „Фолксваген" и таксиметров автомобил.

Изпратени са екипи на „Пътна полиция", Районното управление на МВР в Пазарджик, аварийна група на пожарната и линейка на „Спешна помощ".

По първоначални данни има един пострадал, който е в болница за изясняване на травмата, уточни говорителят на ОДМВР Мирослав Стоянов.