Прокуратурата подкрепи промените в Закона за съдебната власт

Прокуратурата на Република България оценява положително усилията на народните представители, насочени към преодоляване на продължителната институционална криза в съдебната система. Държавното обвинение споделя разбирането, че преодоляването на институционалната криза в съдебната власт и повишаването на общественото доверие в нея е от критична важност за функционирането на съдебната система в съответствие с принципа за върховенство на закона.

Това се посочва във внесеното в Народното събрание становище на прокуратурата по приетия на първо гласуване общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, съобщиха от прокуратурата.

В становището се изразява още и принципно съгласие със заявеното в мотивите към законопроекта разбиране за необходимост от спешни законодателни мерки, свързани с изтеклите мандати на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС (ИВСС) и произтичащата от това правна несигурност по отношение легитимността на решенията им и създадените у обществото съмнения за наличието на зависимости и влияния в съдебната система.

Временната парламентарна комисия по правни въпроси прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ). За законопроекта, внесен от Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ (ПП) и група народни представители, и за внесения от Надежда Йорданова от „Демократична България“ (ДБ) и група народни представители 21 депутати гласуваха „за“, а двама бяха против - Хамид Хамид и Калин Стоянов от „Движение за права и свободи". За този, предложен от Олга Борисова от „Прогресивна България“ (ПБ) и група народни представители, депутатите гласуваха единодушно с 23 гласа „за“.