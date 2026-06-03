Вицепремиерът Пулев: Освен с ЕС, активно развиваме отношенията и със САЩ

Насърчаването на инвестициите беше основното ни послание по време на официалните делегации и визити, проведени съвместно с премиера Румен Радев в Германия, Франция и Брюксел. Наред с привличането на нови инвестиции, ключов акцент в международните разговори беше и защитата на националния ни интерес, чрез приоритизиране и насърчаване на индустриалното сътрудничество.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при подписването на Изменение № 1 към Рамковото споразумение с Lockheed Martin по Програмата за индустриално сътрудничество, свързана с придобиването на самолетите F-16 Block 70.

„Освен с нашите традиционни партньори в Европейския съюз, активно развиваме отношенията и с нашите стратегически партньори от Съединените щати. За мен е удоволствие да продължим диалога и индустриалното сътрудничество с един от най-значимите участници в отбранителния сектор", подчерта министър Пулев.

Той изрази ангажимента на българската страна да продължи политиката на открито, конструктивно и приятелско взаимодействие, като насърчава всички устойчиви и взаимноизгодни форми на партньорство.

„Ще продължим да вървим заедно напред в един сложен свят, белязан от множество геополитически предизвикателства и кризи. Може да разчитате на България като надежден и предвидим партньор за бъдещо сътрудничество и взаимодействие", заяви още министър Пулев.

С подписването на изменението се надграждат постигнатите до момента резултати по програмата и се създават условия за изграждане на нови способности за поддръжка на самолетите F-16 Block 70 на територията на България.

Конкретният проект предвижда изграждане на капацитет за ремонт на генератори за F-16 Block 70 – високотехнологична дейност, за която към момента подобни способности в Европейския съюз съществуват само в ограничен брой държави.

Официалната церемония се състоя в рамките на международното изложение „ХЕМУС 2026" в Пловдив. От българска страна документа подписаха вицепремиерът Пулев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, а от страна на американската компания – Роб Уилкърсън, директор за Европа.