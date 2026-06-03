Арестуваха 25-годишен брокер, завлякъл клиенти със 100 000 евро в Пловдив

При сключване на сделка младият мъж фалшифицирал данните в договора, а капарото искал да му се плаща "на ръка"

25-годишен мъж от Пловдив е арестуван и привлечен като обвиняем, за това, че е мамил хора при сделки с недвижими имоти, съобщиха от Районната прокуратура в града. Служители от сектор "Индустрия и търговия" към отдел "Икономическа полиция" на пловдивската дирекция на МВР са разкрили престъпната дейност, свързана с фиктивна продажба на апартаменти.

Активните оперативни и издирвателни действия започнали в началото на май. Тогава в отдела постъпил сигнал, че от края на миналата година насам брокер в агенция за недвижими имоти незаконно е присвоил средства чрез сключване на предварителни договори и вземане на т. нар. "стоп-капаро" за продажба на жилища. Възползвайки се от вече създадени доверени отношения с клиентите си, 25-годишният посредник предлагал апартаменти на две конкретни строителни фирми, без знанието на техните собственици.

При сключване на сделка младият мъж фалшифицирал данните в договора, а капарото искал да му се плаща "на ръка" или чрез мобилно приложение за управление на финанси. На по-късен етап обаче някои купувачи се свързали със строителните фирми, за да заплатят следващи вноски и по този начин станала ясна измамата. На този етап от разследването са установени шестима потърпевши, от които извършителят е отнел общо около 100 хиляди евро.

При задържането му в петък са извършени редица процесуални и следствени действия, част от които и с разрешение на съда. Претърсени са жилището на мъжа и ползван лек автомобил, разпитани са множество свидетели. Сред иззетите веществени доказателства са документи, лаптоп, мобилен телефон.

С постановление на наблюдаващия районен прокурор 25-годишният е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа.