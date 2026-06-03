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Радев посреща гръцкия премиер Мицотакис утре в София

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Кириакос Мицотакис и Румен Радев СНИМКА: Прессекретариат на президентството.

Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който пристига утре в София по покана на българския премиер.

Двамата ще разговарят на четири очи в сградата на Министерския съвет, след което ще се проведе среща в разширен състав с участието на двете делегации. Във фокуса на разговорите ще бъде развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство. Ще бъдат обсъдени широк кръг теми от взаимен интерес и от европейския дневен ред.

Кириакос Мицотакис и Румен Радев СНИМКА: Прессекретариат на президентството.

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