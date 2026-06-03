Демерджиев: 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст

Общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на въпрос от Мартин Димитров, народен представител от ПГ на „Да, България".

„288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от 2 години, 199 – преди по-малко от 3 години, 124 – преди по-малко от 4 години, и 243 – преди повече от 5 години", допълни той.

По думите му ще бъде направен анализ на данните за служителите, упражнили правото си на пенсия, съобщи Би Ти Ви. Целта е да бъде оптимизиране на работата на структурите, максимално уплътняване на капацитета на работещите. Няма обаче да се предприемат действия по механични съкращения, ако това ще затрудни работата на съответната структура. Тенденцията ще бъде на местата на упражнилите право на пенсия да бъдат назначавани млади кадри, където има такава необходимост.