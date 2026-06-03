Шишков дава на прокурор шефката на кадастъра във Варна

Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че вече има заповед за уволнението на началника на Службата по кадастър във Варна Красимира Божкова, но тя е излязла в болнични и не и е връчена.

Когато се върне на работа, ще бъде освободена, каза Шишков.

Допълни, че в момента се подготвя преписка, за да бъде сезирана прокуратурата за работата на "тази служителка". Според него има извършено нарушение на закона заради попълването на кадастъра с незаконни строежи, както и издадените удостоверения за търпимост на сгради. В резултат на което има ощетени граждани, каза министърът, цитиран от Mediapool.

Предишният регионален министър Николай Найденов също се е опитал да уволни шефката на кадастъра във Варна и то два пъти, но мисията му се е оказала невъзможна.

"Нито аз съм първият, нито Иван Шишков ще е последният министър, който иска оставката ѝ", каза Найденов пред бТВ в понеделник.

Той посочи, че срещу Красимира Божкова е имало сигнали във връзка с разследването на Европейската прокуратура за законността на рибарското пристанище "Карантината". Делото вече е в съда, а подсъдими по него са бившият кмет Иван Портних и областен управител Стоян Пасев.

"Процедурата за уволнение преминава през назначаване на инспекция. Докладите на Инспектората бяха, че наистина има нарушения. Стигна се до дисциплинарен съвет - но това са хората от агенцията, които не искат да уволнят една от шефките си. И наказанието беше мъмрене", каза служебният регионален министър в правителството на Андрей Гюров.

От обясненията му стана ясно, че той е стигнал до това да "моли" ръководител на подчинена служба – в случая началника на кадастъра във Варна, да подаде оставка, за да не се минава през процедура по уволнение. Молбата му обаче е останала без резултат.