7 общински сгради в Бургас вече пестят ток след пълно саниране, обновяват изцяло и 10 читалища

Администрацията изпълнява няколко проекта за постигане на клас "А"

на енергийна ефективност

Шест кметства и една общинска сграда минаха на режим пестене на ток, след като са цялостно санирани. Това са помещенията на Центъра за административно обслужване "Възраждане", кметствата на селата Маринка, Твърдица, Димчево, кварталните администрации в Горно Езерово и Черно море, административната сграда в центъра на ул. "Конт Андрованти".

Ремонтите са извършени с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост в рамките на проект "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, собственост на община Бургас".

Идеята на енергийното обновяване е да се намалят разходите

за ток и сградите да получат модерен облик. Така местната администрация участва ефективно в прилагането на националните и европейски политики в областта на енергетиката и климата, включително като промотира и ползите от внедряването им. Центърът за административно обслужване “Възраждане” е с нова фасада.

Обновяването на сградите струва 745 хил. евро, като безвъзмездната финансова помощ е 610 хил. евро. Ремонтът им започна през април 2024 г. и приключи преди дни.

Още няма данни какви спестявания реализират административните сгради, но разходите за ток на основното кметство в Бургас чувствително са намалели, показват разчетите на местната администрация.

Енергийните мерки в новоремонтираните сгради включват цялостно външно саниране с топлоизолация, подмяна на дограмата, модернизация на отоплителните и охладителни системи, както и LED осветление.

Тъй като инвестицията се отнася за съществуващи сгради, изграждани в различни периоди от време и с различни функционални характеристики, планираните и реализирани мерки във всяка една от тях варират по обхват и съдържание, но като цяло мерките обхващат топлинното изолиране на под, таван и външни стени, подмяна на осветителни тела, частична или пълна подмяна на отоплителните уреди и изграждане на достъпна среда.

Само в две от сградите на конкретния инвестиционен проект условията позволиха изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (соларна електроцентрала) за собствени нужди. В резултат от изпълнението на конкретните инвестиционни мерки е

подобрена функционалната характеристика на сградите,

създадени са реални предпоставки за намаляване на енергийното потребление в тях и едновременното подобряване на микроклимата в приемните за граждани помещения и тези, в които администрацията работи за предоставяне на съответните услуги на населението, обясниха от кметството. Кметството в Маринка стана по-уютно за местните жители.

Междувременно община Бургас изпълнява още един проект за енергийно обновяване на сгради, които са публична културна инфраструктура.

Модернизирането им също е по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от кметството. Общата стойност на проекта е за над 2,4 млн. лева. От тях повече от 1,7 млн. лева са европейско финансиране, а 342 хил. лева - общински средства.

Проектът предвижда повишаване на енергийната ефективност на сградите на 10 читалища, като целта е постигнат клас "А" на енергийна ефективност.

Сред планираните дейности са полагане на топлоизолация по фасадите, подмяна на дограма, изграждане на системи за вентилация, отопление и охлаждане, инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди.

Сред читалищата са "Паисий Хилендарски 1928", "Изгрев 1909", "Просвета 1927" и "Пробуда 1880", които вече са въведени в експлоатация. В процес на модернизация са "Обнова 1923", "Светлина 1928", "Пробуда 1929", "Христо Ботев 1937" , "Съгласие 1905" и "Ангел Димитров 1929".

Това са 1/3 от читалищата на територията на община Бургас и ремонтът им ще се усети осезаемо и от служителите им, и от гражданите, които ги посещават.