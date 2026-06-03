Елена Поптодорова: Номинацията за нов посланик на САЩ е добра новина за нас

Номинацията за посланик на САЩ в България е радваща новина за дипломатическите отношения между двете страни. Това е едно много добро развитие.

Това коментира дипломатът и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова в предаването „Денят на живо" относно номинацията на Дъглас Холдър за мисията в България. По думите ѝ поредицата от избори у нас и неустановени правителства също е допринесла да няма по-системно решение от страна на Белия дом в САЩ.

„Политическите назначения в системата на САЩ са практика. При президента Доналд Тръмп това съотношение е силно завишено в полза на политическите назначения. Очевидно има преценка какъв профил политическо назначение да бъде изпратено тук. Бъдещият посланик Холдър тръгва от бизнеса, минал е през недвижимите имоти, но има и един период, прекаран като конгресмен в местния конгрес на Флорида", посочи Поптодорова пред NOVA.

Тя внесе яснота относно стратегията под формата на доклад на Белия дом за Западните Балкани за развитие на отношенията на САЩ със Западните Балкани. По думите ѝ това по някакъв начин обяснява някои изненадващи посещения на висши пратеници на президента Тръмп в региона. Тя коментира, че всичко това е свързано с планове, които САЩ имат за много по-силно присъствие и влияние в областта на енергетиката и отбраната.

Дипломатът посочи, че в тази стратегия изрично се посочва, че САЩ няма да напуснат Балканите, а просто ще преформатират ролята си, която се свежда именно до активност в тези две области - енергетика и отбрана, и изтласкване на влиянието на Русия и Китай, посочени поименно в документа.

Според нея липсата на оповестяване за подобни срещи води до много по-драматични заключения, които могат да се правят. По думите ѝ е необходимо да бъде назначен говорител на правителството, което ще позволи да се избегнат грешни тълкувания.

Поптодорова коментира и темата за американските цистерни, чиито престой на летището в София бе удължен. По думите ѝ логиката на разсъжденията е, че щом престоят им е удължен до края на юни, значи рискове няма.

Относно военните действия в Близкия изток дипломатът коментира, че се търси вид примирие, за да може да се върви към преговори. „Смятам, че макар и с противоречиви изявления, бавно и мъчително се стеснява пътеката към договаряне", посочи още тя.