Над 300 находки със загадъчни знаци показват жената преди 8000 г. в Пловдив (Снимки)

С помощта на медицинска компютърна томография се установи, че фигурки от каменно-медната епоха съдържат ембриони

Какво е вълнувало предците ни в далечните праисторически времена?

Оказва се, че и те, и ние днес изповядваме едни и същи общовалидни човешки стремления и ценности. За това говори една от находките, открита в Плоската могила в Пловдив през 2015 г. от археолога Росица Миткова. Тя попада на фрагмент от цилиндрично краче, което е крепяло чиния за хранене, но със силует на бременна жена. Датира се около VI хил. пр. Христа.

"Външно находката няма никакви признаци да издава звук. Но при разклащане отвътре се чува дрънчене. Направихме компютърна томография в Медицинския университет в Пловдив. Оказа се, че това цилиндрично краче отвътре е кухина и в нея са поставени различни по големина топчета. Голяма част от тях се движат свободно и при разклащане се чува този звук на дрънчене. Стигнахме до извода, че това са ембриони, поставени в корема на бременна жена", тълкува Миткова. В краче с кухина, поддържало чиния, при компютърна томография са открити топчета, които учените идентифицират като ембриони.

По думите й

такива праисторически находки са рядкост

При разкопки на друга селищна могила в Пловдив от този период в една от откритите от Петър Детев фигурки също е имало керамични топчета в корема. Тези артефакти са от каменно-медната епоха. В друга находка от селищна могила Сава край Варна също са открити топчета в корема на женска фигурка. А при проучванията в Хотница, Великотърновско, е намерена подобна находка, където най-голямото топче е било с форма на детско телце.

Над 300 експоната - от праистория до Средновековие, представят в Пловдивския археологически музей жената през хилядолетията. Хората се тълпят и с изключителен интерес разглеждат предметите, завещани от предците ни.

"Оказва се, че доста от посетителите не знаят нищо от праисторията и им е много интересно. Особено за ембрионите в женските фигурки.

Този дял от историческата наука е най-загадъчен,

защото периодът е безписмен и позволява тълкувания на базата на артефактите", казва Росица Миткова.

Именно тези находки показват в различни аспекти жената като символ на живота, култа към богинята майка и жената като земно въплъщения на жизнената сила. Върху глинени статуетки има доста знаци и изображения с врязани линии върху коремите на женски и детски фигури. Подредените находки, открити в региона на Пловдив, Капитан Димитриево и по-далечни места, представляват женски фигури с подчертани гърди и корем. Има и изложени амулети за плодовитост. Тогавашните

хора са използвали за разни магически ритуали керамични топчета

с модели на зърна като леща, грах, фий. Има и керамични съдове с Урна от района на Велинград с изображение на женска фигура в молеща се поза и вписана в нея втора женска фигура (вероятно майка и дъщеря). антропоморфни черти. Един от тях, открит в Пловдивската могила, е оформен като женска гръд.

"И до днес всичките ни молби и ритуали са свързани с желанието да продължим рода, да обезпечим плодородие и благополучие - неща, които са вълнували по абсолютно сходен начин хората по нашите земи преди 8000 г.", разсъждава Росица Миткова.

Съвременният човек, съзерцавайки тези предмети, се докосва до светоусещането на далечните ни предшественици.

Други артефакти от праисторията са така наречените култови масички. Според археолога това са първите домашни олтари. На тях са слагани плодове и житни зърна. Чрез тях хората са правили молитви за плодородие и продължаване на човешкия род. Съдове с антропоморфни черти освен естетическа функция имат и ритуална - вероятно за благополучно раждане.

Изложбата, която може да бъде видяна до 13 юли,

съдържа и материали, свързани с ежедневието и женски изображения от по-късния античен период. Там е представена богинята, покровителка на Филипопол, олицетворяваща съдбата, щастието и благоденствието. Тя е изобразена върху монети от гръко-римския период. Има също оброчни плочки с жени.

"През неолита и халколита до бронзовата епоха жената е била в центъра на всичко. Божеството, което е властвало над живота на хората, е женско. С навлизането на металургията и най-вече при сетнешните войни доминиращо става мъжкото начало.

Археологът Росица Миткова пред част от експонатите. И оттам насетне божествата са в мъжки образи. Жената остава встрани. Но въпреки всичко ролята като продължителка на рода продължава в религиозните церемонии с нейната вечна и неотменима роля", обобщава Росица Миткова.