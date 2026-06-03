Теменужка Петкова: Управляващите нито знаят, нито могат

Европейската комисия опроверга всички лъжи на управляващите от "Прогресивна България" за огромния дефицит, който били наследили.

Това твърдят от ГЕРБ, позовавайки се на доклада на Европейската комисия.

"Днес ЕК публикува своя доклад, в който става ясно, че. България е спазила през 2025 г абсолютно всички изизсквания по отношения на дефицита и дълга - заяви бившият финансов министър Теменужка Петкова.

Дефицитът е 3,5% от БВП на страната, и прилагайки разходите за отбрана е 2,9 от БВП на страната. По отношение на дълга България също няма проблем, тъй като реферетана стойност е до 60% от БВП на страната, а ние сме на много под нея."

Ето какво още пишат от ГЕРБ:

Всички опити на управляващите от "Прогресивна България" да прехвърлят отговорността катастрофираха. Те нито знаят, нито могат, сигурно няма и да успеят."

В доклада си ЕК е категорична, че дефицитът за 2025 г., когато управлява кабинетът "Желязков", е 2.9%. Така че ГЕРБ си е свършил работата както трябва и всички показатели покриват Маастрихстките критерии.

Дефицитът за 2026 г. ще е много над 3%, посочват още от ЕК. И за това ГЕРБ няма никаква вина, защото не ни беше дадена възможност да приемем предложеният от нас бюджет за 2026 г. Виновниците за това също са ясни.

От "Прогресивна България" твърдяха, че знаят и могат. Имат и необходимото мнозинство, за да проведат всички реформи, за които настояваше години наред Румен Радев. От паническите им опити да прехвърлят вината за неуспехите си на друг обаче става ясно, че нито знаят, нито могат.

Когато управляваш държавата трябва да се придържаш към фактите, ако искаш да постигнеш успех. Лъжите и манипулациите не вършат работа, защото рано или късно истината излиза наяв