Аспаруховият мост с основен ремонт след 50 години чакане

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Изготвен е технически доклад за състоянието на съоръжението - той ще послужи за конкурс за проектиране на цялостната реконструкция, ръководена от АПИ

Следващата важна тема е има ли нужда Варна от втора връзка между двата бряга на канала

Аспаруховият мост е част от магистрала "Черно море" и от международния път Е87, едно от важните съоръжения във Варна, както и единствената пътна връзка над канала море-езеро.

Мостът е и единствената директна връзка между Варна и кварталите

"Аспарухово", "Галата" и южните райони на морската столица.

Макар и основният ремонт да не се очертава скоро, вече се мисли за негова алтернатива, за времето, когато ще бъде затворен. Макар опасност за конструкцията към момента да няма, експертите предупреждават, че времето за подготовка на следващите стъпки изтича.

След години на отлагания и разговори вече е изготвен технически доклад за състоянието на съоръжението. Той трябва да послужи като основа за бъдещ конкурс за проектиране на ремонта, който следва да бъде организиран от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

"Този доклад показва какво е състоянието на моста в момента и върху кои елементи трябва да се съсредоточат проектантите при бъдещия ремонт", обясни председателят на общинския съвет във Варна Христо Димитров.

Финалният доклад е на работна група към комисия "Транспорт" при общинския съвет и представя пътната карта на бъдещите дейности, свързани с ремонта на съоръжението.

Документът не е проект за ремонт, а по-скоро техническо задание, което ще ориентира бъдещите проектанти какви проблеми трябва да бъдат решени и кои части от конструкцията изискват най-сериозно внимание.

Ремонтът не е за утре, но подготовката трябва да започне днес

Според Христо Димитров мостът не се нуждае от спешна намеса в момента. Това обаче не означава, че проблемът може да бъде оставен за бъдещите поколения.

"Мостът няма нужда от мащабен ремонт днес, но след седем-осем години със сигурност ще има нужда от такъв. Ако тогава нямаме алтернатива за движение, ситуацията ще стане много трудна", предупреждава Димитров.

Всеки ден по съоръжението преминават десетки хиляди автомобили. При евентуално сериозно ограничаване на движението градът практически остава без резервен вариант.

Големият въпрос: каква е алтернативата? Покрай подготовката на ремонта все по-често се поставя и друг въпрос – трябва ли Варна да има втора връзка между двата бряга на канала?

Според общинската администрация именно това е следващата голяма тема, по която държавата трябва да вземе решение.

"Идеи има много – тунел, нов мост, различни трасета. Но първо трябва да се направи сериозно предпроектно проучване, което да покаже кое е реалистично, каква е цената и какви са възможностите за реализация", коментира Димитров.

Всеки нов мост или тунел изисква нови пътни връзки, отчуждителни процедури, екологични оценки и сериозно финансиране.

"Хората си представят, че просто се строи още един мост. Но към него трябва да има подходи,

нови пътища и цяла транспортна схема", обяснява председателят на общинския съвет.

Темата за състоянието на Аспаруховия мост не е нова. През последните години многократно беше обявявано, че ще се възлагат обследвания и експертизи, но реалните действия се движеха бавно.

Именно това е една от причините местната власт да настоява за по-активен диалог с държавата и с АПИ. Затова наскоро беше проведена среща с областния управител, който се разглежда като основна връзка между Варна и държавните институции по темата.

Очакванията са именно чрез него да бъде ускорена процедурата по възлагане на проектирането и подготовката на бъдещите ремонти.

Мостът, който държи града свързан, е построен през 70-те години на XX век

Аспаруховият мост отдавна е много повече от инженерно съоръжение. Той е символ на Варна, част от ежедневието на десетки хиляди хора и ключов елемент от транспортната система на целия регион.

Затова разговорът за неговото бъдеще не е просто техническа тема. Той е въпрос за това как ще се развива градът през следващите десетилетия и дали ще успее навреме да намери решение на един проблем, който днес изглежда далечен, но утре може да се превърне в критичен.