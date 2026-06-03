Слави Трифонов в писмо до Радев: Имате явно нежелание да покажете истината за "Петрохан"

Слави Трифонов се обърна с отровено писмо, адресирано към вътрешния министър Иван Демерджиев и премиера Румен Радев относно случая "Петрохан". Според лидерът на ИТН демонстрираното от властта нежелание на новата власт да политизира този случай се превръща точно в обратното.

Ето какво пише в писмото си Слави Трифонов:

"Преди повече от седмица Ви написах писмо, в което най-любезно Ви припомних, че случаят „Петрохан" продължава да вълнува общественото мнение и че сега разкритията по този случай вече са Ваша отговорност. Единственото, което чух от Вас преди два дни, е как Вие в едно телевизионно предаване все още не сте запознат с действията, които са извършени до момента. Цитирам Ви.

Освен това казвате и други алабализми, които само доказват явното Ви нежелание да покажете истината по случая „Петрохан", защото аз друго логично обяснение не мога да намеря. Само искам да Ви припомня, че хората преди Вас, кабинетът „Гюров", действаха по подобен начин и не разкриха нищо. Вие действате като тях. Все едно сте министър на Гюров или сте от ППДБ. Всъщност, демонстрираното от Вас нежелание да политизирате този случай се превръща точно в обратното. В същото телевизионно предаване казвате, че ще се срещнете с майките на Калушев и Златков и ще им дадете информация по случая. Е, господин министър, цялото общество има нужда от тази информация.

Господин Демерджиев, много е просто. Екипите на МВР, разследващи случая, са събрали необходимата информация. Покажете я на хората. Не виждам никаква причина да увъртате и да криете, освен ако не сте пряко замесен във факти, които не искате да станат обществено достояние.

Господин министър, не ми отговорихте на първото писмо. Предполагам, че няма да отговорите и на това, но аз няма да спра, защото съм в абсолютното си право като гражданин на България, а като такъв, заедно с още седем милиона души, съм Ваш работодател и затова трябва да получа информацията, която искам, защото Вие не сте наш началник, а сте наш служител. Така казва Конституцията.

Слави Трифонов

П.С.

Господин министър-председател, ако Вашият подчинен, министърът на вътрешните работи, не си изпълнява задълженията, Ваша отговорност е да го принудите да бъде стриктен и изпълнителен.