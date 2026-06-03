10 хил. евро обезщетение за майката с разменените бебета. Отчаянието и гневът ѝ не били задълго (Обзор)

Според върховните магистрати за тези негативни емоции допринесли и медиите, които показвали другата родилка и писали за случая

Жената трябвало да види при изписването, че номерът на нейната гривна не съвпада с този на момиченцето, с което напуска “Шейново”

Родителите на едно от разменените бебета безспорно са преживели силни притеснения, стрес, тъга, безпокойство, страх, отчаяние, гняв. Но сравнително кратко - от началото на декември 2022-а до 13 януари 2023 г., когато става извънсъдебното връщане на пеленачетата. Това е изводът на тричленен състав на Върховния касационен съд, който осъди АГ болница “Шейново” да плати обезщетение на майката и бащата на едно от разменените момиченца. Децата ще навършат 4 години през септември.

Присъденото обезщетение обаче е значително по-малко от 300-те хил. лв., за колкото родителите претендираха в началото. Според окончателното решение майката трябва да получи 10 225, 83 евро (20 хил. лева), а бащата 20 451, 67 евро (40 хил. лева).

Другата майка също първо претендираше за 300 хил. лева, но после извънсъдебно се споразумя за 70 хил. лв.

Според съдиите не само болничният персонал, но и майката е трябвало да сравни номерата на гривната на своята ръка и тази на пеленачето при изписването. Но нито медицинските лица, нито родилката са го направили. В това съдебно решение не се коментира дали и втората майка - Севда Михайлова, е трябвало да провери номерата на гривната при изписването, защото делото не е по неин иск.

Скандалният случай стана известен през декември 2022 г., когато Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство за размяната. Въпреки много разпитани свидетели

по делото не бяха открити конкретни виновни

длъжностни лица Майките заведоха граждански дела срещу болницата.

Двете момиченца се раждат сутринта на 13 септември 2022 г. в “Шейново” през няколко минути. Едното идва на бял свят по естествен начин, а другото чрез секцио. Изписани са на 16 септември 2022 г. и до декември нито една от майките не знае, че гледа чуждо дете. За размяната се разбира в началото на декември, когато едната сравнила своята гривна и тази на бебето и видяла разлика в номерата. ВКС посочва този факт в подкрепа на своето виждане, че ако е била по-внимателна, е можела да предотврати размяната.

На 7 декември 2022 г. майката се обадила в “Шейново”, за да изрази безпокойство от различните числа на двете гривни - нейната и тази на бебето. Другата майка - Севда Михайлова, научила за размяната от акушерка, която я посетила в дома ѝ в кв. “Орландовци”. На следващия ден били направени ДНК тестове, като резултатите излезли на 16 декември. На другата майка, чието име и до днес не е публично известно, тестът бил направен на 18 декември. Самото връщане на момиченцата при биологичните им семейства става извънсъдебно на 13 януари 2023 г.

Съдиите изтъкват, че и медийният интерес към случилото се е съществена причина за емоционалното състояние на родителите на момиченцето. На тях дори им се наложило да заминат извън София за коледните и новогодишните празници, “за да избягат от журналистите, които ги били обсадили”.

“Медийният интерес, преследването от журналистите не се намират в причинна връзка с поведението на служители на болницата, поради което не може да се приеме, че търпените от това вреди подлежат на обезщетяване в настоящо производство”, посочват съдиите като аргумент да го намалят.

Според магистратите през времето от установяването, че гривничките на бебето и майката не съвпадат, до момента, в който стават известни резултатите от ДНК теста, нямало данни, че родителите са изпитвали гняв, отчаяние, страдание и т.н.

Напротив, според показанията на началничката на отделение “Неонатология” в болницата, когато майката се обадила да сподели информацията за бебешката гривна, както и впоследствие при организирането и провеждането на ДНК теста

родителите били запазили изцяло спокойствие

Затова и лекарката приела тяхното посещение като знак, че имат нужда от помощ.

Съдът се спира и на други два такива случая. Единият, от Франция, където грешката била установена след 20 години, а другият от Чехия, където била хваната след 9 месеца.

“В настоящия случай периодът между изписването на бебето от болницата и момента, в който родителите могат да прегърнат собственото си дете, е сравнително кратък. А от страна на болницата е оказано пълно съдействие и съпричастност, което е улеснило и ускорило процеса и също е съобразено при определянето на размера на обезщетенията”, казват магистратите.

