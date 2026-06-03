Ученици се класираха за световно по футбол в Китай, държавата отказва да ги спонсорира

Ученици от столичното 81 СУ се класираха за световно по футбол в Китай, но държавата отказва да ги спонсорира заради формално разграничение между "купа" и "първенство". За проблема алармира директорът на училището Елена Налбантова с призив за повдигане на въпроса от страна на медиите.

Ето какво пише тя:

"Искам да Ви разкажа една история, която ме развълнува като директор, но мисля, че ще трогне всекиго.

Тя започва не с трофеи, а с дванадесет момчета от едно софийско училище и техния учител, който повярва в тях преди повече от 3 години. Момчета от различни класове, с различни характери — свързва ги футболът. От тази обич към играта малко по малко се роди истински отбор.

Пътят им не беше лек. Ученическите игри 2025/2026 се играят в четири кръга — общински, зонален, градски и републикански финал. На всяко стъпало една-единствена загуба означава край. Имаше тежки мачове, нерви, умора и моменти, в които спокойно можеха да се откажат. Не се отказаха. Печелеха мач след мач.

И на 26 април 2026 г., след целия този път, момчетата ни станаха републикански шампиони на България по футбол. Първи в цялата страна.

Заедно с титлата дойде и нещо, за което не бяха и мечтали - правото да представят България на Световното ученическо първенство в Китай през октомври. Това, което гонеха по терените, изведнъж стана съвсем истинско.

И точно тук се изправиха пред стена, която няма нищо общо с футбола. Заради формално разграничение между „първенство" и „купа", държавата отказва да финансира участието им. Деца, които спечелиха правото си на терена, рискуват да го изгубят заради един административен текст. До 1 юли България трябва да потвърди мястото си, а необходимите средства — около 60 000 евро — все още ги няма.

Обръщам се към Вас, защото вярвам, че тази история заслужава да бъде чута. Момчетата и техния треньор направиха своето. Изкачиха всяко стъпало и заслужиха да носят името на България на световния терен. Сега остава един въпрос — и той вече не е към тях, а към всички нас: ще оставим ли шампионите на България да изгубят мача, който никога не са играли?

Аз вярвам, че няма."