Министър Вълчев: Заплатите на учителите са ключови за качествено образование

Конкурентното заплащане за учителите е сред основните предпоставки за качествено образование. Въпреки трудната ситуация с бюджета ще продължим политиките по доходите в сектора в рамките на възможното. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който проведе последователни срещи с представителите на учителските синдикати от КНСБ и КТ „Подкрепа".

„Надявам се на конструктивен диалог със синдикалните организации. Наред с това трябва да се стремим да продължим и надградим политиките, насочени към заетите в системата, но и заедно да намерим механизмите за повишаване на качеството", посочи министър Вълчев.

По думите му все още има примери на ученици, които срещат базови трудности в образователните си резултати, но биват избутвани от системата. „Проблемите са много и нямат лесни решения. Но ако не ги признаем и не започнем да говорим честно за тях е невъзможно да ги решим", посочи още министър Вълчев. Той обясни, че ситуацията с бюджета е много трудна, но ще продължи да се отстоява възможното увеличение в следващите години.

С удължителния закон за бюджета за 2026 г. е предвидено основните месечни заплати в бюджетните организации към 31 декември 2025 г. да бъдат увеличени еднократно с размера на натрупаната годишна инфлация към тази дата, която 5%. В изпълнение на това изискване, за системата на предучилищното и училищното образование е подписан Анекс към Колективния трудов договор, с който е договорено увеличение от 5% на работните заплати както на педагогическите специалисти, така и на непедагогическия персонал. Също така, служителите, които получават минимална работна заплата, получават новия ѝ увеличен размер, считано от 1 януари 2026 г.

При сегашната бюджетна процедура за 2026 г. МОН ще отстоява продължаване на политиката за достойно заплащане на труда на педагогическите специалисти, така че като средната учителска заплата да е не по-ниска от 125% от средната работна заплата за страната, стана ясно по време на срещите.