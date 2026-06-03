Родителите на загиналата при падане от прозорец Ивана призовават за подкрепа пред Съдебната палата в София

Родителите на загиналата при падане от прозорец Ивана Стойнева призовават за подкрепа. 17-годишното момиче почина на 23 май около полунощ при падане от петия етаж по време на купон с трима приятели в апартамент в кв. "Струмско" в Благоевград. Четиримата са употребили ЛСД, установи експертизата. По същото време от другата страна на блока бе намерен ранен приятелят й Димитър, който се възстанови от тежките травми, но още е в болница.

Прокуратурата обвини студента Александър Георгиев в умишлено убийство на Ивана. Окръжният съд в Благоевград обаче отхвърли искането на прокуратурата за постоянна мярка "задържан под стража", защото в събраните до този момент доказателства нямало данни той да е извършител на убийство и го пусна на свобода. Прокуратурата обаче протестира определението на съда.

В четвъртък, от 10 ч. е заседанието на втора инстанция в Софийския апелативен съд. Майката на Ивана призова близки и приятели утре да се съберат пред Съдебната палата в София, където ще бъде и баща й Стойне Стойнев. "Приятели, имаме нужда от вашата подкрепа! Утре се гледа мярката за задържане на обвиняемия. Моля ви, който може да отиде в 10 ч. сутринта пред съдебната палата в София, на центъра. Искам също да ви помоля за 24 часа да сложите снимката, която съм прикачила като ваша профилна. Нека има справедливост за Ивана! Благодаря ви!", призова почернената майка Наталия Иванова.