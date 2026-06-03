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Замразяване на заплати и харчове може да свие дефицит от 9 млрд. евро (Обзор)

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Гълъб Донев обяви, че правителството ще иска нов дълг от 3,8 млрд. евро сега, за да има за социалните плащания от юли.
  • Правителството иска нов дълг от 3,8 млрд. евро сега, за да има за социалните плащания от юли
  • Няма да се вдигат данъци и осигуровки, но вадят мерки срещу сивата икономика 

Дефицитът в бюджета тази година би бил 7,4% от БВП, или над 8,5 млрд. евро, ако не се предприемат мерки за намаляването му. Отделно имало 2,2 млрд. евро неразплатени суми към АПИ и  проекти на общините , а част от тях били още от 2024-а. Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.

В сряда Европейската комисия очаквано предложи откриването на процедура при прекомерен дефицит за България.

Правителството ще представи конкретни мерки и реформи със срокове пред ЕК, а нямало да чака да ни наложат такива при процедура на свръхдефицит. Донев обаче не даде конкретни примери какво ще се заложи в бюджета за 2026-а. Той ще е готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен в Народното събрание.

Дефицитът може да бъде намален до 3%, но всичко зависи от това какво ще предложим с бюджета за 2026 г. и

дали обществото е готово да понесе мерките - замразяване на доходи, край на всякакви механизми за обвързване на бюджетните заплати със средната брутна и минималната заплата,

структурна промяна на администрацията и ограничаване на държавните разходи, каза още Донев. И беше категоричен, че на този етап нищо още не е решено.

В момента се прави функционален анализ на състоянието на централната администрация, който не обхваща общините. Ще се окрупняват и закриват структури, които години наред са били неефективни. Тази административна реформа ще даде ефект през 2027-2028 г.

Данъци и осигурителни вноски със сигурност няма да се вдигат, няма да се въвеждат нови налози и няма да се записват изкуствени числа за приходите и разходите в бюджета, декларира Донев.

Ще се измести календарът за вдигане на акцизите върху тютюневи изделия, което значи, че

цигарите ще поскъпват по-бързо

Приходите пък щели да се вдигнат с нови мерки срещу сивата икономика. Сега натиск върху фискалната стабилност оказват именно сивата икономика, укриването на осигуровки, недостатъчно ефективна, събираемост на всички публични вземания.

Средствата за делегирани бюджети - култура, за образование, здравеопазване, няма да се пипат, нека не се пускат фалшиви новини по тази тема!, настоя вицепремиерът и финансов министър.

В сряда правителството взе решение за таван на дълга от 3,8 млрд. евро и с така проектът отново ще влезе в парламента.

Новият дълг е неизбежен, за да платим през юли пенсии, заплати, социални помощи, както и плащанията по плана за възстановяване, каза Донев.

Той отправи критики към служебното правителство, че не е пратило доклад към Европейската комисия за напредъка по фискалния план.

България има представен и одобрен от ЕК и EKOFIN действащ план за 2025-2028 г. През 2026 г. единственото задължение на правителството по регламента е да изготви и подаде годишен доклад за напредъка до 30 април. Такъв е изготвен и одобрен в срок от служебното правителство на 29.04.2026 г., коментира обаче Хасан Адемов, социален министър в служебния кабинет на Андрей Гюров.

“През 2022 г. същите хора - Гълъб Донев (тогава служебен премиер, сега министър) и Росица Велкова (тогава служебен министър, сега зам.-министър на финансите), предвиждаха в бюджета за 2023-а дефицитът да бъде 6,6%. Накрая годината завърши с 2% дефицит - три пъти по-малко. Днес виждаме същата история. Управляващите трябва да спрат с паниката и да предложат конкретен план за оптимизиране на разходите. Това не значи, че проблем с дефицита няма”, коментира и съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

А бившата финансова министърка Теменужка Петкова подчерта, че според публикуваните преди ден от Министерството на финансите предварителни данни към 31 май дефицитът е 2% от прогнозния БВП на страната. “Това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително. Не разбирам как днес вече се говори за дефицит от 7,4% от БВП”, попита тя. И бе категорична, че през 2025 г. е разплатено всичко, заложено в бюджета, и няма разходи, които не са планирани.

Гълъб Донев обяви, че правителството ще иска нов дълг от 3,8 млрд. евро сега, за да има за социалните плащания от юли.

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