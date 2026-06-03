Георги Клисурски: Изпълнихме ангажимента си по доклада за напредъка по Националния фискално-структурен план

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"Служебното правителство изпълни своя ангажимент по доклада за напредъка по Националния фискално-структурен план към 30.04", това написа във фейсбук профила си бившият служебен финансов министър Георги Клисурски.

Ето какво още пише той:

При избори на 19.04. с ясен победител с близо 1,5 милиона избиратели, на 30.04. служебното правителство не би имало демократичната легитимност да изготвя от негово име бюджет и бюджетни прогнози за бъдещи години.

Вместо да представя прогнози за дефицит без взимане на никакви мерки, редовният кабинет може просто да разработи ефективни мерки за намаляване на разходите.

Дефицит под 3% не е произволно изискване на Европейската комисия - то е задължение по Закона за публичните финанси на Република България.