Четирима нотариуси във Варна са издавали нотариални актове за собственост в Баба Алино

Удостоверения за търпимост са в основата на издадените нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град край Варна в местността Баба Алино. Това е установила на този етап проверка, която извършва Нотариалната камара.

Четирима нотариуси във Варна са издавали нотариални актове за собственост на имоти в незаконния град. Сделките са изповядани основно през миналата и тази година.

Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара заяви пред БНТ:

"Нотариусите са извършили тези сделки въз основа на представени пред тях официални доказателствени документи, каквото е и Удостоверението за търпимост. Едни от сделките са с обекти, които се намират в стари сгради, бивша собственост на т.нар. ДАБ - Варна."

Старите сгради са били реконструирани и за тях има издадени удостоверения за търпимост на базата на съществуваща преди сграда. Други сгради са били новопостроени. Нотариусите не могат да проверят дали тези документи са автентични или фалшиви. От 2021 година законът предвижда да има единен електронен публичен регистър на строителните книжа.

Ивайло Иванов, зам.-председател на Нотариалната камара, коментира от своя страна:

"Идеята на такъв регистър е да може да се установи дали документът, който е представен пред нотариуса, е автентичен или не".

"Този единен публичен регистър по Устройство на територията, той е предвиден в ЗУТ, но още не е стартирал. Явно не е готов", каза Стоева.

Едва на 28 май, след като вече са били изповядани десетки сделки, нотариусите във Варна са били уведомени, че се разследва съставянето на фалшиви удостоверения за търпимост с дати на издаване през 2023 г.

Нотариусите, изповядали сделките с имотите край Варна, са установили, че част от земята е придобита чрез заменки между 1999 и 2009-та, а друга е възстановена по Законите за възстановяване на горите, земеделските земи и реституцията, а след това продадена на инвеститора.

Камен Каменов, зам.-председател Нотариалната камара заяви:

"Даже ние трябва да имаме формално основание да направим отказ, а при представените документи ние не можем да направим и отказ".

"Продавачът и купувачите са изповядали сделките на цени, които отговарят на закона, но дали са пазарни, нотариусите не могат да проверяват. Промените в закона са приети през 2021 г., но въвеждането на регистъра става с допълнителна наредба. През последните пет години държавната администрация не е успяла да подготви документа, за да бъде внесен за приемане в правителството.

МРРБ го е качило за обществено обсъждане, което ще приключи на 8 юни. Така че най-вероятно може да бъде внесен в Министерския съвет през втората половина на месеца. Създаването на този регистър е много важно, защото освен проверка за автентичност на документите, той ще е в помощ на хората, които вече няма да бъдат куриери, които носят хартиени документи на ръка."